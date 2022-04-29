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ВЦИОМ: За год число россиян с отрицательным отношением к ЕС выросло больше чем вдвое

фото ЗакС политика ВЦИОМ: За год число россиян с отрицательным отношением к ЕС выросло больше чем вдвое

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) выпустил результаты нового опроса, посвященного отношению россиян к западным странам и, в частности, странам Евросоюза.

Всего за один последний год, как показывают результаты исследования, число тех, кто испытывает антипатию к странам Евросоюза, выросло с 27% до 64%. В свою очередь, негативного отношения к себе, по последним социологическим данным ожидают 69% опрошенных (три года назад таковых оказалось только 38%).

Другой вопрос касался сближения со странами Запада и, наоборот, отдаления от них. Упрочения контактов желали бы 46% (в 2018 году - 74%), а их уменьшения - 39% (в 2018 году - 16%).

Опрос проводился 19 марта методом телефонного интервью. В нем традиционно поучаствовали 1600 совершеннолетних россиян.


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