На петербургский молодежный центр пожаловались в СК из-за пародии на Maneskin

Несколько сотрудников бюджетного учреждения "Подростково-молодежный центр "Невский" написали обращение на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой проверить руководство своей организации. Причиной послужило мероприятие "Нева-сейшн", которое состоялось в центре в октябре 2021 года. Не нем девушки и юноши выступали с музыкальными пародиями на известных музыкантов. "Спорными" номерами стали выступления под песни российской группы "Тату" и победителей "Евровидения" Maneskin из Италии. Авторы обращения считают, что такому творчеству не место в казенном учреждении.

"В одном из последующих номеров выступали молодые люди, внешне напоминающие представителей ЛГБТ-сообщества. Юноши, вышедшие на сцену, были в полуобнаженном виде, с накрашенными ногтями и подведенными тушью глазами. Расстёгнутый ремень у одного, у другого пиджак приспускается с плеч. Один из них исполнил песню Maneskin "I wanna be your slave". Официальный клип данной песни приводит просто в ужас! И ко всему сказанному данный исполнитель ещё и стал призером данного мероприятия. Складывалось ощущение, что это была ЛГБТ-вечеринка" - говорится в обращении.

Представление девушек, выступавших под "Тату", авторы обращения посчитали вызывающим и откровенным. Алексей Светлов, который назвался представителем инициативной группы, рассказал ЗАКС.Ру, что направившие письмо Бастрыкину работники учреждения сочли такие выступления непозволительными для зрителей, не достигших 18-летнего возраста.

- Человек, который не знает эту песню [Maneskin], он ее посмотрит… Да, она ритмичная, интересно так звучит. Но перевод в шок вводит, а клип - это вообще фантастика. Хотели бы, чтобы огласка была. Надеемся, что нас услышат и будет в рамках закона проведена проверка, - рассказал Светлов.

Такого же мнения придерживается один из сотрудников центра "Невский", который пожелал не упоминать его имя и должность. Он узнал о конкурсе после публикации отчета с мероприятия в соцсетях центра.

- Я понимаю, что это "Евровидение", победитель, но то, что они пропагандируют, эти западные ценности... Как и предыдущий победитель - бородатая женщина. Вся эта гадость к нам лезет, а мы это пропагандируем среди молодежи. Нам говорят, что это шутка, пародия, но до какого мы будем пародировать? - рассуждал собеседник ЗАКС.Ру.

Корреспондент ЗАКС.Ру связался с Ксенией Розовой, которая на том октябрьском мероприятии состояла в жюри. Она не разделила позицию разгневанных авторов обращения. По ее словам, это был всего лишь сценический образ ребят во время представления. Она допускает, что госучреждения могут оказаться не самой подходящей площадкой для подобных перформансов.

- Наверное, если задавать вопрос о допустимости подобного, то он был бы актуален в тот момент, когда у нас по всей России гремели эти "Тату" и когда они выступали. Вот тут, наверное, надо было бы задуматься, а не когда ребята просто делают на это пародию. Когда я сидела в жюри, у меня не возникло никакого ощущения перегиба, какого-то ухода в какую-то пошлость и какие-то намеки. Это была чистой воды пародия на то, что существует. Вот претензии группе можно предъявить, но группу никто у нас не запрещал, да и она выступает на сцене в открытом доступе, - считает Розова.

Ранее инициативная группа из 36 человек, которая заподозрила признаки пропаганды ЛГБТ в выступлениях молодежи, пыталась решить этот вопрос через районную администрацию, однако там их обеспокоенность не разделили. В администрации Невского района подтвердили ЗАКС.Ру, что к ним обращалась группа граждан, которая жаловалась на якобы присутствующие признаки пропаганды "нетрадиционных" ценностей в пародийном выступлении. По результатам проверки никаких нарушений зафиксировано не было.

- Вы знаете, привидеться может многое. Если они там увидели какие-то признаки ЛГБТ, то я бы порекомендовал им вглядеться внимательней. Может, зрение проверить свое. Да, была такая ситуация, люди обратились в администрацию. Администрация провела проверку. Их подозрения не подтвердились. Если они считают нужным обратиться куда-либо - это их право, - рассказали в пресс-службе районной администрации.

Октябрьское мероприятие - не единственная причина недовольства обратившихся к Бастрыкину. Инициативная группа считает, что с момента вступления в должность директора Елены Лязгиной в январе 2021 года в ПМЦ "Невский" якобы стала чаще появляться пропаганда "западных ценностей". В обращении к Бастрыкину говорится, что до смены руководства в центре продвигали патриотическое воспитание, уважение к ветеранам и любовь к Родине.

Авторы обращения выразили свое возмущение тем, что люди, занимающие должности, недостаточно серьезно, по их мнению, понимают важность работы по воспитанию молодежи.

"Отказываются вникать в такие важные вопросы и уделять им достаточное внимание тем более, когда Наша Страна проводит специальную военную операцию и весь западный мир настроен против России. Нельзя допускать продвижение "западных ценностей" у нашей молодежи. Чтобы не допустить ошибок, сделанных Украиной", - говорится в обращении.

Еще они утверждают, что на момент трудоустройства стаж работы Лязгиной в сфере молодежной политики якобы был недостаточно велик.

Директор центра "Невский" Елена Лязгина в разговоре с ЗАКС.Ру отказалась давать какие-либо комментарии, сославшись на то, что, будучи работником госучреждения, не уполномочена общаться с журналистами.

Кроме того, в обращении говорится, что на тех, кто подписался под обращением в администрацию Невского района, якобы затем оказывалось психологическое давление. По словам одного из работников молодежного центра, в отношении некоторых сотрудников якобы начались проверки по надуманным причинам.

В администрации Невского района рассказали ЗАКС.Ру, что претензий к профессиональным качествам Лязгиной нет. По словам чиновников, никаких нарушений в работе центра не наблюдается, а проверки каждого из 32 клубов проводятся регулярно раз в месяц. Там отметили, что перестановки в кадровом составе центра действительно проходят, однако это делается для омоложения коллектива. Никакой нехватки кадров или недостатка профессионалов, по словам работника администрации, нет. Центр "Невский" развивается лишь в положительную сторону, добавил чиновник.

Разгневанные "неправильными" песнями сотрудники центра просят у Бастрыкина дать правовую оценку действиям руководства учреждения. К заявлению они приложили фотографии с мероприятия, а также перевод песни "I wanna be your slave".

Константин Леньков / фото из группы ПМЦ "Невский" "ВКонтакте"