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Новости 11:20

Петросян навестил военных в госпитале, чтобы подарить им юмор

фото ЗакС политика Петросян навестил военных в госпитале, чтобы подарить им юмор

Эстрадный артист и комик Евгений Петросян рассказал в своем аккаунте в социальной сети о том, как посетил российских военнослужащих, находящихся в госпитале.

"Теперь им необходимо не только доброе слово, но и весёлое. Юмор ведь настраивает человека на оптимистический взгляд на жизнь", - такими размышлениями сопроводил он представленную подборку фотосвидетельств поездки.

Свой визит юморист нанес 7-му центральному военному клиническому авиационному госпиталю, сфотографировавшись с лежачими ранеными и медперсоналом.

Напомним, что военная спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. ее целями называются "демилитаризация и денацификация", а также защита русскоязычного населения.

фото: Петросян Live / YouTube (скриншот)


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