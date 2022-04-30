Правительство продлило для бизнеса срок уплаты страховых взносов

На сайте кабинета министров появился текст подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления, в котором частные компании из определенных сфер деятельности на год освобождаются от уплаты страхового взноса. Под действие постановления подпадают предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые более чем в ста областях.

"Высвобожденные средства бизнес сможет направить на текущие расходы, связанные с выплатой зарплаты сотрудникам, перенастройкой производства, логистики", - отмечается на сайте правительства.

Для тех, кто работает в сферах здравоохранения, науки, культуры, издательского дела, туризма, спорта и развлечений, производства продуктов, одежды и мебели, отсрочка по платежам предоставляется за период второго квартала нынешнего года. Отсрочка за третий квартал распространяется на юридические лица, занятые в секторах IT, сельского хозяйства, строительства и фармацевтики. Применительно к ИП имеются в виду страховые взносы, начисленные за прошлый год с суммы дохода свыше 300 тысяч рублей.