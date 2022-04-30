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Новости 15:31

На Невском задержали пикетчицу, державшую пацифистский плакат с похвалой Путину

фото ЗакС политика На Невском задержали пикетчицу, державшую пацифистский плакат с похвалой Путину

В центре Петербурга полицейские задержали активистку Марию Ревзину, развернувшую плакат с пацифистским лозунгом. Как сообщает "ОВД-Инфо"*, пикетчицу отвезли в отдел полиции №78.

На плакате Ревзина также предположила, что силовики не будут лишать ее свободы и преследовать.

"Моя мама сказала, что меня не могут задержать за эти слова, потому что Россия — свободная страна, а В. В. Путин — самый достойный президент!" - гласила обосновывающая эту уверенность надпись.

Активистке грозит традиционное для таких случаев "оформление" по статье о дискредитации Вооруженных сил (20.3.3 КоАП) и штраф в размере нескольких десятков тысяч рублей.

*Минюст внес проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов


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