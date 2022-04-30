Путин подписал указ о выплатах в 5 и 3 млн рублей семьям бойцов, командированных в ЛДНР

Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в 5 млн и 3 млн рублей лицам, командированным в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, их семьям в случае гибели или ранения. Документ опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, президент РФ постановил выплатить по 10 тысяч рублей инвалидам и ветеранам ВОВ, которые живут в ЛДНР. Денежное довольствие полагается лицам, прописанным "на освобожденных территориях Украины".

Выплаты в последнем случае граждане должны начать получать с мая текущего года: как говорится в тексте указа — ко Дню Победы.