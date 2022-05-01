Мишустин подписал указ о снижении ставки по льготной ипотеке с 12% до 9%

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 12% до 9%, а также о продлении действия данной программы до конца 2022 года. Соответствующий документ размещён на сайте кабинета министров.

Предпринятая мера, как сообщается в релизе, позволит повысить доступность жилья для семей, а также поддержать строительную сферу.

"Остальные параметры программы остались прежними. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства", — напомнили в пресс-службе кабмина.

В Москве, Петербурге, а также примыкающих к ним Подмосковье и Ленобласти, максимальный размер кредита, на который могут рассчитывать семьи, составляет 12 млн рублей — это максимум по России. Первоначальный взнос при этом должен быть не менее 15%.