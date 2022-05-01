Медведев, молчаливо глядя в камеру, поздравил россиян с 1 мая и "приближающимся Днём Победы"

Бывший президент России, ныне - зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев своеобразно поздравил россиян с Первомаем. Поздравление в формате видеозаписи опубликовано в Telegram-канале политика.

Запись сделана в полутёмном помещении. Медведев из мрака выходит к доске для записей и начинает выводить на ней следующие слова: "С 1 мая и приближающимся Днём Победы". Завершается пассаж "патриотической" латинской буквой Z. Всё это время экс-премьера "инфернально" подсвечивает лампа, установленная снизу от зрителя.

Примечательно то, что во время выведения обозначенной надписи Медведев не говорит ни слова, однако в конце многозначительно смотрит в камеру.

Никаких комментариев к записи политика нет.