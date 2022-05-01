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Новости 11:56

Петербург вновь вырвался в лидеры по уровню суточного COVID-заражения

фото ЗакС политика Петербург вновь вырвался в лидеры по уровню суточного COVID-заражения

За последние 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 7 047 россиян, информирует оперативный штаб в воскресенье, 1 мая.

Госпитализация понадобилась 1 442 гражданам, что на 44% меньше по сравнению с 30 апреля.

Зафиксировано при этом 147 COVID-смертей.

Петербург стал одним из лидеров по суточному уровню распространения заболевания: в городе выявлен 421 новый случай заражения. Первенство удерживает Москва, где ковид подхватили 455 человек. Третья строчка за Подмосковьем (+307 заражений).

В больницы Северной столицы с коронавирусом попали за минувшие 24 часа 128 горожан, но излечились при этом 353 человека. Летальная статистика пополнилась 16 смертями.


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