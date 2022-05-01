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Новости 12:50

В горах Сочи погиб 37-летний гендиректор "Красной Поляны"

фото ЗакС политика В горах Сочи погиб 37-летний гендиректор "Красной Поляны"

Генеральный директора курорта "Красная Поляна" Андрей Круковский трагически погиб в горах в возрасте 37 лет, информирует "Интерфакс", ссылаясь на сообщение пресс-службы базы отдыха.

"Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашел покой в них. Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами", - рассказали в администрации "Красной Поляны".

Причина, ввиду которой Круковский расстался с жизнью, не конкретизируется.

"Интерфакс" при этом пишет, что Круковский мог погибнуть из-за того, что сорвался со скалы во время спуска в районе крепости Пслух. Медики успели доставить его в больницу, однако он умер, несмотря на оказываемую помощь.

Андрей Круковский стал руководителем "Красной Поляны" в 2019 году.


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