Вандалы отломали лук и пальцы статуе Амазонки в Гатчинском парке

Неустановленные личности повредили статую Амазонки в ГМЗ "Гатчина", отломав скульптуре пальцы и лук, делится "Интерфакс".

Пропажа частей монумента обнаружилась после его вскрытия: напомним, что все скульптуры на зиму "консервируют" в специальные футляры.

Кроме отломанных элементов работники музейного комплекса обнаружили сорванные металлические крепления короба: предположительно, вандалы пытались сорвать или сдвинуть его с места.

Повреждённая фигура является копией статуи XVIII века, сделанной в мастерской Карло Альбачини. Оригинал содержится в фондах Гатчинского дворца.