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Новости 11:44

В Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов

фото ЗакС политика В Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности обратился в МВД с предложением проработать вопрос обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщило 2 мая РИА "Новости". Речь идет, в частности, о таких транспортных средствах, как электросамокаты и скутеры.

В решении комитета содержится рекомендация МВД совместно с иными федеральными органами власти и Российским союзом автостраховщиков проработать вопрос обязательного страхования СИМ.

Члены Совфеда указали на опасность скутеров и электросамокатов как для лиц, управляющих ими, так и для пешеходов, поскольку СИМ способны развивать значительную скорость, но не оборудованы эффективными системами безопасности. Сенаторы ссылаются на данные МВД, согласно которым в 2021 году было зафиксировано 672 ДТП с участием электросамокатов и иных подобных устройств, что почти на 68% больше, чем годом ранее. В результате аварий погибли 20 человек (рост на 185% за год), пострадали 704 человека (из них 133 несовершеннолетних до 16 лет).

Также сенаторы выступили за ограничение максимальной конструктивной скорости СИМ и за их разделение на используемые в личных или коммерческих целях.


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