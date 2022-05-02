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Новости 13:02

Петербуржцам предложили проголосовать за проекты трех общественных пространств

фото ЗакС политика Петербуржцам предложили проголосовать за проекты трех общественных пространств

В Петербурге проходит онлайн-голосование по проектам общественных пространств в Колпинском, Красногвардейском и Петроградском районах города, сообщила 2 мая пресс-служба губернатора. Продлится оно до 30 мая, а принять в нем участие смогут горожане старше 14 лет.

Городские власти планируют благоустроить парковую зону у Ижорского пруда в Колпино, набережную реки Лапки в Ржевском лесопарке и берег Петровского пруда в Большом Петровском парке. По заявлению губернатора Александра Беглова, во всех представленных дизайн-проектах предусмотрено сохранение природной составляющей объектов при одновременном создании оформления, подчеркивающего образ каждого места.

"Решения о многих проектах благоустройства мы принимаем вместе с нашими жителями. Такая "обратная связь" и участие горожан в обсуждении проектов благоустройства помогает нам делать город таким, каким его хотят видеть петербуржцы — комфортным и красивым", — объявил Беглов.

Проголосовать можно, посетив федеральную платформу для голосования. Всего, по данным Смольного, за последние три года в Петербурге было благоустроено более 100 общественных пространств в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Из них 43 пространства благоустроили в 2021 году.


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