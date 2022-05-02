МИД Израиля вызвал российского посла для разъяснений после высказываний Лаврова

Посол России в Израиле Анатолий Викторов вызван в МИД этой страны для дачи разъяснений из-за высказываний российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщило 2 мая ТАСС. В интервью итальянскому телеканалу "Медиасет" Лавров допустил возможность еврейских корней у Адольфа Гитлера, что вызвало резкое неприятие израильской стороны.

"[Президент Украины Владимир Зеленский] выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у А. Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", — заявил Лавров в беседе.

В ответ глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что слова его российского коллеги "не только непростительны и возмутительны, они также являются ужасной исторической ошибкой". "Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев", — отметил он.

Одними заявлениями израильская сторона не ограничилась и вызвала посла Викторова "для разъяснительной беседы с заместителем гендиректора МИД". Российская сторона пока никак не прокомментировала произошедшее.