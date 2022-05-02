ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:28

Смольный предоставил малому и среднему бизнесу отсрочки по уплате налогов

фото ЗакС политика Смольный предоставил малому и среднему бизнесу отсрочки по уплате налогов

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга о переносе сроков уплаты авансовых платежей по налогам, сообщила 2 мая пресс-служба главы города.

Как отметили в Смольном, в 2022 году регионы получили право продлевать сроки уплаты региональных и местных налогов вместе с авансами по ним. Подписанное постановление продлевает срок уплаты авансов по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество организаций на шесть месяцев за I квартал 2022 года и на четыре месяца за II квартал.

"После окончания отсрочки уплата производится равными частями в размере 1/6 ежемесячно", — уточнили в губернаторской пресс-службе. Мера поддержки направлена на помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим, в частности, в социальной сфере, промышленности и сфере развлечений.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама