Смольный предоставил малому и среднему бизнесу отсрочки по уплате налогов

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга о переносе сроков уплаты авансовых платежей по налогам, сообщила 2 мая пресс-служба главы города.

Как отметили в Смольном, в 2022 году регионы получили право продлевать сроки уплаты региональных и местных налогов вместе с авансами по ним. Подписанное постановление продлевает срок уплаты авансов по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество организаций на шесть месяцев за I квартал 2022 года и на четыре месяца за II квартал.

"После окончания отсрочки уплата производится равными частями в размере 1/6 ежемесячно", — уточнили в губернаторской пресс-службе. Мера поддержки направлена на помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим, в частности, в социальной сфере, промышленности и сфере развлечений.