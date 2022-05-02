Сельхозпредприятия Петербурга получат субсидии почти на 150 миллионов рублей

Правительство Петербурга перечислит сельхозпредприятиям города более 149 миллионов рублей, сообщила 2 мая пресс-служба губернатора. Соответствующее постановление подписал Александр Беглов.

Согласно документу, бюджет Петербурга направит 149,6 миллиона рублей на поддержку сельского хозяйства. Из этой суммы 7,5 миллиона будет выделено за счет средств, поступающих в городской бюджет из федерального.

"Меры государственной поддержки направлены на стимулирование производства сельскохозяйственной продукции, а также продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности для обеспечения жителей Петербурга качественными продуктами питания", — говорится в сообщении Смольного.