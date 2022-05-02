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Новости 15:47

Сельхозпредприятия Петербурга получат субсидии почти на 150 миллионов рублей

фото ЗакС политика Сельхозпредприятия Петербурга получат субсидии почти на 150 миллионов рублей

Правительство Петербурга перечислит сельхозпредприятиям города более 149 миллионов рублей, сообщила 2 мая пресс-служба губернатора. Соответствующее постановление подписал Александр Беглов.

Согласно документу, бюджет Петербурга направит 149,6 миллиона рублей на поддержку сельского хозяйства. Из этой суммы 7,5 миллиона будет выделено за счет средств, поступающих в городской бюджет из федерального.

"Меры государственной поддержки направлены на стимулирование производства сельскохозяйственной продукции, а также продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности для обеспечения жителей Петербурга качественными продуктами питания", — говорится в сообщении Смольного.


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