В Петербурге почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов

Члены и сторонники петербургского отделения "Общества.Будущее" 2 мая, в годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов, почтили память погибших. Они возложили цветы к памятнику Екатерины II напротив Александринского театра. В акции приняло участие около 20 человек.

Представитель "Общества.Будущее" Савва Федосеев положил к ограде памятника две рамки с текстом "Помни Одессу" и объявил о минуте молчания.

В разговоре с ЗАКС.Ру Федосеев пояснил, что место решили выбрать из-за дня рождения Екатерины II. Кроме того, отметил участник ОБ, именно она основала Одессу. В прошлом году, по словам Федосеева, памятную акцию не проводили из-за коронавирусных ограничений.

Ранее в этот день траурную акцию провели провластные молодежные движения. Как говорится в публикации петербургской "Молодой гвардии Единой России", активисты с цветами пришли зданию Генерального консульства Украины. Участники траурного мероприятия таким образом хотели напомнить "о недопустимости распространения фашизма в современном мире".

Вспомнили о трагедии в Одессе и участники незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова". "Лимоновцы" вместе с координатором петербургской ячейки Андреем Дмитриевым возложили цветы у мемориала на площади Победы.

Также о дате сегодня напомнил губернатор Петербурга Александр Беглов, отметив "тихую" реакцию Европы на события восьмилетней давности.

"Стоит ли после этого задаваться вопросом, есть ли нацизм на Украине?", — задался вопросом губернатор Беглов.

В этот день в 2014 году в Одессе произошли столкновения сторонников и противников евромайдана. В результате беспорядков на Куликовом поле, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.

Константин Леньков