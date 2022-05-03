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Новости 10:23

"Левый фронт" жалуется на невозможность напечатать свою символику в Петербурге

фото ЗакС политика "Левый фронт" жалуется на невозможность напечатать свою символику в Петербурге

Политическая организация "Левый фронт" столкнулась с новыми для себя организационными сложностями: петербургские типографии отказываются печатать их продукцию, о чем в своем Telegram-канале сообщил помощник депутата ЗакСа Романа Кононенко Александр Рогожкин. После Первомая его единомышленникам, как следует из поста, не удалось распечатать изображения флагов движения.

Жалобы "левых" связаны с копировальным центром OQ, на чьем примере, по выражению Рогожкина, "бизнес показал свою классовую сущность". Отказ копицентра, как пишет активист, был дан под тем предлогом, что "Левый фронт" запрещен.

"Я сначала подумал, что, возможно, копицентр знает что-то, чего не знаю я. Посмотрел сайт министерства юстиции. Ничего такого не нашел. Возможно, копицентр решил побежать впереди репрессивного паровоза государства?", - задался вопросом Рогожкин.

Теперь, не согласный с такого рода препятствиями для пока еще легального движения, Кононенко готовит депутатские запросы.


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Упоминаемые персоны
Кононенко Роман Игоревич 

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