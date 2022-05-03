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Новости 11:56

Число возбужденных уголовных дел о фейках про армию выросло до 35

фото ЗакС политика Число возбужденных уголовных дел о фейках про армию выросло до 35

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в большом интервью RT озвучил последние статистические данные по делам, связанным с освещением военной спецоперации на Украине. Из его слов следует, что за последние две недели количество дел, возбужденных по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил), выросло на 10%.

"Есть и наши сограждане, которые распространяют ложные сведения о действиях российских военнослужащих. Этим действиям даётся правовая оценка — с начала специальной операции по защите Донбасса Следственный комитет возбудил 35 уголовных дел по новой статье 207.3 Уголовного кодекса РФ", - рассказал высокопоставленный силовик.

По словам Бастрыкина, некие не названные им западные СМИ пишут о "спецоперации" исключительно с целью скомпрометировать Россию.

Напомним, что закон, вводящий административную ответственность за дискредитацию армии и уголовную - за фейки о ней, был принят Федеральным собранием и подписан президентом в один день 4 марта. Скорость его принятия в Кремле объяснили неотложной необходимостью противодействовать развернувшейся против него информационной войной.


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