Беглов - о товарах первой необходимости: Дефицита нет, запасы достаточны

Петербургский губернатор Александр Беглов рассказал в своем Telegram-канале, что чиновники следят за ситуацией на рынке продовольствия в ежедневном режиме и что вопреки санкциям она пока не вызывает опасений. По данным губернатора, на территории города функционируют около двух сотен предприятий, производящих продовольствие, дефицит отсутствует и запас продуктов тоже имеется.

"Мясо, молоко, хлеб – у нас свои. О дополнительных поставках некоторых продуктов договорились внутри нашей с Ленобластью агломерации", - отметил глава города.

Беглов добавил, что неблагоприятную геополитическую обстановку и санкционное давление Смольный использует "с выгодой для себя", развивая импортозамещение.