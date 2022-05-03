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Новости 14:29

"Первый отдел": ФСБ проводит беседы с родными эмигрантов с целью вернуть их в Россию

фото ЗакС политика "Первый отдел": ФСБ проводит беседы с родными эмигрантов с целью вернуть их в Россию

Правозащитный проект "Первый отдел" в своем Telegram-канале сообщил, что российские спецслужбы стали систематически вызывать на беседы родственников тех, кто по политическим соображениям и из опасений юридического преследования покинул Россию.

Адвокатскому сообществу известно как минимум о пяти похожих случаях: сотрудники ФСБ приглашают россиян на разговор с тем, чтобы те добились возвращения своих эмигрировавших родных и близких.

Во всех пяти случаях чекисты ранее в той или иной форме контактировали с будущими эмигрантами, но до стадии предъявления обвинения или возбуждения дела. Контакты эти, иногда в виде оперативно-розыскных мероприятий, производились под предлогом поиска потенциальных шпионов и "госизменников".


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