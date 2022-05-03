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Новости 15:47

Патриарх Кирилл: Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл: Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл, держа речь в ходе литургии в Архангельском соборе Кремля, попытался отвести от российской власти некоторые упреки и обвинения, звучащие на международной арене в течение последних десяти недель.

"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно — когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи", - произнес патриарх, заснятый телеканалом "Союз".

Кирилл пожелал, чтобы обрисованное им положение вещей сохранялось как можно дольше. К своему пожеланию он добавил, что Россия "любима Богом".

Отметим, что в марте, общаясь с журналистами, похожую речь произнес министр иностранных дел Сергей Лавров: он тоже заверил, что РФ как минимум в течение последних недель ни на кого не нападала.


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