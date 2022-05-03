По воскресеньям выстрел из пушки на Петропавловской крепости будет дополняться концертом

В Петербурге ввели новый обычай: в течение летнего туристического сезона традиционный полуденный выстрел из пушки на Петропавлоской крепости по воскресеньям будет сопровождаться выступлением музыкантов. Концерт будет представлять собой костюмированное шоу. Мастера игры на различных инструментах будут развлекать горожан во внутреннем дворе Капеллы, о чем написал в своем Telegram-канале глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"Гости и жители Северной столицы могут перенестись на несколько веков назад и увидеть придворных музыкантов, выступающих в распахнутом окне царской ложи Капеллы", - описал он новое зрелище.

Действу, которое уже презентовали 30 апреля, дали название "Императорский полдень". Корнеев всячески приветствует съемку и любое освещение этого мероприятия, которое обещает быть регулярным.