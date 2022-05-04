Ушел из жизни первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич

Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич скончался в возрасте 87 лет, о чем его жена Ирина сообщила "Еврорадио". Нынешней весной он тяжело перенес коронавирусную инфекцию.

Шушкевич вместе с украинским лидером Леонидом Кравчуком и первым российским президентом Борисом Ельциным подписывал знаменитые Беловежские соглашения в Беловежской пуще в конце 1991 года, де-юре положившие конец существованию Советского Союза.

Шушкевич в последние десятилетия был активным критиком курса действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной с 1994 года, и регулярно появлялся в документальных фильмах, которые критически осмысляют современное белорусское государство и методы управления им. В отличие от других критиков Лукашенко, первому белорусскому президенту не пришлось эмигрировать.