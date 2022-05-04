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Новости 10:34

Евросоюз начнет постепенный отказ от российской нефти

фото ЗакС политика Евросоюз начнет постепенный отказ от российской нефти

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о согласовании шестого пакета антироссийских санкций. Новые ограничения предусматривают поэтапный отказ европейских стран от импорта российской нефти. По оценкам чиновницы, добиться полного запрета на импорт очищенных и неочищенных нефтепродуктов из России необходимо в течение ближайших шести месяцев.

Помимо этого, фон дер Ляйен провозгласила отключение от системы SWIFT Сбербанка и двух других крупных российских банков, а также прекращение вещания на территории Евросоюза трех государственных российских телеканалов.

Напомним, что беспрецедентные по масштабу международные санкции стали накладывать на Россию почти сразу после начала 24 февраля военной спецоперации на Украине. Секторальные санкции, в частности, коснулись платежных систем, транспортной инфраструктуры, логистической сферы, а российский рынок стали массово покидать зарубежные бренды и производства.


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