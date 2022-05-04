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Новости 11:01

"Достиг потолка в профессии и устал": Из Кремля уволился личный оператор Путина

фото ЗакС политика "Достиг потолка в профессии и устал": Из Кремля уволился личный оператор Путина

Аппарат главы государства покинул личный оператор Владимира Путина Илья Филатов: его последней записью стало объявление президентом начала "специальной военной операции" на Украине. Эту информацию подтвердил он сам в разговоре с "Проектом"*.

"Достиг потолка в профессии. Плюс — устал от многомесячного сидения на карантине", — прокомментировал своё увольнение Филатов.

Отметим, что перед аудиенцией с Путиным многие чиновники, а также его ближайшее окружение с приходом коронавирусной инфекции действительно вынуждены были часто сидеть на двухнедельной самоизоляции.

*Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ


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