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Новости 11:38

Столичный омбудсмен анонсировала появление новых автозаков, оснащённых туалетами и кондиционерами

фото ЗакС политика Столичный омбудсмен анонсировала появление новых автозаков, оснащённых туалетами и кондиционерами

Уже в нынешнем году в России могут появиться обновлённые автозаки для перевозки задержанных - правда, пока только в одном городе - Москве, известила столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.

Уточняется, что новые версии спецмашин будут оснащены туалетами и системами кондиционирования.

Разговор об "обновлении" автозаков зашёл после того, как в один из московских изоляторов лично съездил руководитель департамента транспорта.

"Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться. Надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, туалетом, со всеми условиями доставки людей", - приводит высказывание Потяевой "Интерфакс".

Переоборудование автозаков под более комфортные условия транспортировки граждан было обговорено между членами столичного правительства и руководства ряда СИЗО.

Омбудсмен уточнила, что правоохранители продолжат делать шаги в сфере "улучшения и поддержки прав и свобод" арестантов.


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