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Новости 11:52

МИД запретил въезд в Россию руководству Японии

фото ЗакС политика МИД запретил въезд в Россию руководству Японии

Российский МИД 4 мая объявил о запрете на въезд страну для нескольких высокопоставленнных японских чиновников. Ограничения ввели в отношении премьер-министра Фумио Кисиды, а также министров иностранных дел, обороны, финансов и генерального секретаря кабинета министров.

Принятые меры позиционируются ведомством как ответ России на начатую Японией не имеющую аналогов антироссийскую кампанию, а также "неприемлемую риторику", включающую в себя "клевету и прямые угрозы". При этом в пресс-релизе МИД читателю дается понять, что Япония не вполне самостоятельна в своей политике по отношению к РФ.

Токио, уверены в министерстве, своими последними дипломатическими шагами стремится к дискредитации России и подрыву ее экономики.


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