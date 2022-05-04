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Новости 12:37

Александра Невзорова* объявили в розыск

фото ЗакС политика Александра Невзорова* объявили в розыск

Петербургского публициста Александра Невзорова* объявили в розыск, на что обратило внимание агентство "Интерфакс", изучившее картотеку разыскиваемых лиц, которую ведет МВД.

Напомним, что знаменитый теле- и радиоведущий, резко критикующий военную спецоперацию РФ на Украине с момента ее начала (24 февраля), находится в вынужденной эмиграции. Будучи на гастролях в Израиле в марте, Невзоров* узнал о возбуждении против себя уголовного дела по статье о фейках про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК) и решил остаться в безопасности за пределами России. В апреле его объявили иностранным агентом.

*Минюст внес Александра Невзорова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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