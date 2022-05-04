СК выявил в Росгвардии хищение 262 млн рублей в ходе поставки арктической техники

Следственный комитет РФ отчитался о расследовании уголовного дела о хищении 262 млн рублей, которые были выделены Росгвардии на покупку спецтехники для охраны четырёх арктических портов, информирует "Коммерсант".

По версии правоохранителей, за взятку в 10% от суммы контрактов участники разбирательства допустили поставку снегоходов и вездеходов по завышенной стоимости, а также пяти катеров, которые были сделаны из полиэтилена низкого качества. Как итог, по наступлении холодов плавсредства треснули и оказались непригодными для использования.

Фигурантами дела являются полковник Росгвардии Шалва Муселиани, руководитель отдела по формированию единой технической политики Сергей Воробьев, его зам Александр Швецов и несколько других служащих, которые занимались контрактами и приёмкой продукции и намеренно не увидели её технических изъянов.

"Самым серьёзным из них стало то обстоятельство, что корпуса и рубки катеров были изготовлены из полиэтилена низкого давления плохого качества, непригодного для эксплуатации в условиях Крайнего Севера", — пишет "Ъ".

Как итог, пятеро росгвардейцев стали фигурантами дел о взятке (ст. 290 УК РФ), посредничестве при её получении (ст. 291.1 УК), а также хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

Ещё трое предпринимателей, фигурирующих в разбирательстве, проходят обвиняемыми в делах о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и даче взятки.