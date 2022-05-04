Ночью неизвестные бросили в военкомат в Нижневартовске две бутылки с "коктейлем Молотова"

Минувшей ночью двое неизвестных бросили в расположенный на улице Мира в Нижневартовске военкомат две бутылки с "коктейлем Молотова", информирует "Коммерсант-Урал".

На пульт полиции информация о ЧП поступила в районе 3:20 ночи, уточнили в местном УМВД.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела - об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК) и хулиганстве (ст. 213 УК).

По информации Telegram-канала Baza, первая брошенная в военкомат бутылка с зажигательной смесью почти сразу потухла, а от второй загорелась обшивка здания, которую потушили прибывшие на место полицейские.