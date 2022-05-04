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Новости 14:42

Петербургский школьник стал фигурантом уголовного дела из-за выброшенного в урну триколора

фото ЗакС политика Петербургский школьник стал фигурантом уголовного дела из-за выброшенного в урну триколора

В Петербурге полиция возбудила в отношении 17-летнего школьника уголовное дело о надругательстве над российским флагом (ст. 329 УК), информирует "Фонтанка".

Поводом для начала разбирательства стал произошедший ещё в конце апреля инцидент у метро "Международная", на который обратила внимание местная жительница. Женщина увидела, как юноша, проходивший мимо ТРК, сорвал с флагштока российский триколор и выбросил его в мусорный бак. Свидетельница произошедшего обратилась в полицию.

Силовики избрали в отношении учащегося 11-класса одной из купчинских школ меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Во время допроса молодой человек сообщил, что сорвал флаг, поддавшись чувствам.


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