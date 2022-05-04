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Новости 14:58

Смольный позвал петербургских студентов на однодневную стажировку

фото ЗакС политика Смольный позвал петербургских студентов на однодневную стажировку

Петербургские власти пригласили студентов, а также выпускников вузов на однодневную стажировку "Открытый Смольный", сообщает пресс-служба городской администрации.

В ходе мероприятия молодые люди получат возможность "примерить" на себя роль чиновника и узнать, каким образом устроено управление городом в Северной столице.

Помогать приглашённым осваиваться на местах будут служащие комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Они поделятся с участниками встречи знаниями о том, как Смольный поддерживает различного рода стартапы и помогает малому бизнесу. По итогу встречи собравшихся ждёт деловая игра.

В нынешнем году стажировка будет приурочена ко Дню российского предпринимательства и пройдёт в конце мая.

Желающие поучаствовать в мероприятии должны до 16 мая отправить в Смольный в качестве заявки эссе на тему "Открой своё дело в Петербурге: риски и возможности".


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