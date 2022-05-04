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Новости 15:16

С дома-памятника на Петроградской стороне сбивают лепнину

фото ЗакС политика С дома-памятника на Петроградской стороне сбивают лепнину

Градозащитники из общественного движения "Живой город" сигнализировали о том, что с фасадов доходного дома А.С. Савина (Съезжинская улица, 8) рабочие сбивают элементы лепного декора. Активисты сопроводили сообщение фотографиями, демонстрирующими интенсивность ведущихся работ на доме, включенном в реестр выявленных культурно-исторических памятников регионального значения.

Отмечается, что сотрудники КГИОП не сумели оперативно подтвердить взволнованным гражданам факт выданного разрешения на выявленные работы. Командировать кого-либо на объект для проверки в комитете тоже отказались.

Между тем, градозащитники со ссылкой на документы самого КГИОП напоминают, что об удалении штукатурки с фасадов домов-памятников исполнитель должен обязательно проинформировать комитет. Там же говорится, что снимаемая с исторических зданий лепнина подлежит обязательному сохранению с тем, чтобы потом ее можно было корректно восстановить.

фото: "Живой город"


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