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Новости 15:56

В Москве активиста оставили на ночь в отделе полиции из-за пикета в поддержку политзаключённых

фото ЗакС политика В Москве активиста оставили на ночь в отделе полиции из-за пикета в поддержку политзаключённых

Столичные правоохранители задержали активиста Алексея Хаярова, вышедшего в одиночный пикет с плакатом в поддержку политзаключённых, уведомил он сам "ОВД-Инфо"*.

Акцию Хаярова решил провести у памятника маршалу Георгию Жукову.

В итоге его увезли в отдел полиции "Китай-город", к нему выехал адвокат Илья Уткин.

В отделе защитник узнал, что в отношении Хаярова составили протокол о неповиновении представителю власти (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), поскольку в ходе задержания он якобы "сопротивлялся, упирался ногами в брусчатку, хватался за форменное обмундирование". Мужчину оставили в ОВД на ночь.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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