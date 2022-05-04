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Новости 16:08

Врач, объявивший себя врио президента СССР, получил восемь лет колонии за экстремизм

фото ЗакС политика Врач, объявивший себя врио президента СССР, получил восемь лет колонии за экстремизм

Суд в Москве назначил восемь лет колонии общего режима активисту Сергею Тараскину, основавшему движение "Союз славянских сил Руси"* ("СССР"*), в идеологической основе которого лежит убеждение, будто Советский Союз продолжает свое существование. О приговоре Тараскину, дантисту по образованию, сообщил ТАСС.

Общественного деятеля осудили по ч.1 ст. 282 УК, сочтя его организатором деятельности экстремистского движения, ликвидированного по суду. Уже когда Тараскин находился под следствием, его публикации продолжали признавать экстремистскими.

"СССР"* и ее лидер призывали к гражданскому неповиновению и неисполнению законов РФ, поскольку, в отличие от Советского Союза, отказывали РФ и ее законодательству в легитимности. Тараскин также известен тем, что провозглашал себя временно исполняющим обязанности президента СССР.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ


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