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Новости 17:23

Из резервного фонда Петербурга выделено 34 млн рублей на "ковидные" зарплаты работникам фудкортов

фото ЗакС политика Из резервного фонда Петербурга выделено 34 млн рублей на "ковидные" зарплаты работникам фудкортов

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление о выделении почти 34 млн рублей на заработные платы сотрудникам фудкортов в торговых комплексах, которые в прошлом году уходили в простой из-за ковидных ограничений. Соответствующей информацией делится пресс-служба Смольного.

Деньги на обозначенные нужды выделяются из резервного фонда Северной столицы.

Деятельность расположенных в ТРК точек общепита в 2021 году приостанавливалась из-за вводимых Смольным ограничений дважды: с 1 января по 11 февраля и с 17 июня по 1 августа.

"Предоставление субсидии в текущем году позволит поддержать деятельность фудкортов и фудплейсов и сохранить рабочие места", - уточнили в Смольном.


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