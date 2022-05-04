Из резервного фонда Петербурга выделено 34 млн рублей на "ковидные" зарплаты работникам фудкортов

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление о выделении почти 34 млн рублей на заработные платы сотрудникам фудкортов в торговых комплексах, которые в прошлом году уходили в простой из-за ковидных ограничений. Соответствующей информацией делится пресс-служба Смольного.

Деньги на обозначенные нужды выделяются из резервного фонда Северной столицы.

Деятельность расположенных в ТРК точек общепита в 2021 году приостанавливалась из-за вводимых Смольным ограничений дважды: с 1 января по 11 февраля и с 17 июня по 1 августа.

"Предоставление субсидии в текущем году позволит поддержать деятельность фудкортов и фудплейсов и сохранить рабочие места", - уточнили в Смольном.