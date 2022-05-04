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Новости 17:51

Юнармейцы пройдут маршем у двух петербургских Домов ветеранов

фото ЗакС политика Юнармейцы пройдут маршем у двух петербургских Домов ветеранов

В преддверии 9 мая у двух Домов ветеранов - в Павловске и Петроградском районе - пройдут парады юнармейцев, приуроченные ко Дню Победы, информирует Смольный.

В локализованных шествиях смогут принять участие и сами участники ВОВ.

Так, 5 мая подопечные юнармии промаршируют у Дома ветеранов войны и труда № 1 на улице Садовой, 49, в Павловске.

Чуть позже в этот же день аналогичное мероприятие состоится и у Дома-интерната ветеранов войны и труда № 2 на Вязовой улице, 13, в Петербурге.

"Персональные парады для ветеранов в преддверии Дня Победы - прекрасная, добрая, благородная традиция. Это не только знак внимания и признательности нашим ветеранам, но отличная школа жизни и патриотического воспитания для подрастающего поколения", - поделился своим мнением петербургский глава Александр Беглов.


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