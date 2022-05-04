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Новости 17:56

Сбербанк отслеживает тех, кто переводит деньги для украинских военных

фото ЗакС политика Сбербанк отслеживает тех, кто переводит деньги для украинских военных

Депутат Госдумы Яна Лантратова получила от Сбербанка ответ на свой запрос, касавшийся денежных переводов из России, которые совершаются в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Парламентария заверили, что отправителей таких переводов своевременно вычисляют и докладывают о них в Росфинмониторинг. Сбербанк, объясняя схему своего поведения в таких случаях, сослался на необходимость исполнять законодательство о противодействии терроризму. Выдержки из письма приводит ТАСС.

"Банк уделяет дополнительное внимание сведениям о переводах денежных средств, в отношении которых есть основания полагать, что их назначение связано с приобретением военной техники, оружия, боеприпасов, военного обмундирования, с пожертвованиями для военных целей, призывами к военным действиям и тому подобное", - говорится в документе.

Отслеживание подозрительных переводов, уточнили в банке, ведется, в частности, методом изучения социальных сетей, а также при помощи информации, полученной от третьих лиц.

Напомним, что военная спецоперация РФ, целями которой называются "демилитаризация и денацификация" Украины, а также защита русскоязычного населения, ведется с 24 февраля.


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