Сбербанк отслеживает тех, кто переводит деньги для украинских военных

Депутат Госдумы Яна Лантратова получила от Сбербанка ответ на свой запрос, касавшийся денежных переводов из России, которые совершаются в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Парламентария заверили, что отправителей таких переводов своевременно вычисляют и докладывают о них в Росфинмониторинг. Сбербанк, объясняя схему своего поведения в таких случаях, сослался на необходимость исполнять законодательство о противодействии терроризму. Выдержки из письма приводит ТАСС.

"Банк уделяет дополнительное внимание сведениям о переводах денежных средств, в отношении которых есть основания полагать, что их назначение связано с приобретением военной техники, оружия, боеприпасов, военного обмундирования, с пожертвованиями для военных целей, призывами к военным действиям и тому подобное", - говорится в документе.

Отслеживание подозрительных переводов, уточнили в банке, ведется, в частности, методом изучения социальных сетей, а также при помощи информации, полученной от третьих лиц.

Напомним, что военная спецоперация РФ, целями которой называются "демилитаризация и денацификация" Украины, а также защита русскоязычного населения, ведется с 24 февраля.