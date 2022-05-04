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Новости 18:28

В Екатеринбурге задержали активистку, зашившую себе рот как акционист Павленский

фото ЗакС политика В Екатеринбурге задержали активистку, зашившую себе рот как акционист Павленский

Екатеринбургские правоохранители задержали и увезли в отдел полиции местную активистку Надежду Сайфутдинову, которая вышла в одиночный пикет с пацифистским плакатом. О перфомансе и последовавшим за ним задержании она сама сообщила "ОВД-Инфо"*.

Перед тем, как выйти на акцию, девушка, наподобие акциониста Петра Павленского, зашила себе рот красной ниткой. Таким образом она выразила свою позицию по отношению к "спецоперации".

"Рот реально зашит иглой и нитками. В отдел вызвали скорую, чтобы осмотреть повреждение и удалить нитки. Я его сама зашила", — поделилась Сайфутдинова с правозащитниками.

Акционист Пётр Павленский, напомним, в июле 2012 года зашил себе рот в знак солидарности с участницами Pussy Riot.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Фото предоставлено Надеждой Сайфутдиновой


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