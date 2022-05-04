ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:50

В Петербурге за 26 млн рублей отремонтируют доходный дом Константина Тона

фото ЗакС политика В Петербурге за 26 млн рублей отремонтируют доходный дом Константина Тона

Смольный разместил заказ на работы по капитальному ремонту доходного дома знаменитого архитектора Константина Тона, который расположен по адресу Садовая улица, 75. На госзакупку ссылается ТАСС. Стартовая цена опубликованного контракта составила 26,6 млн рублей. На реставрационные работы подрядчику отделили 147 дней.

Как указано в техническом задании, фундамент дома, исполняющего жилую функцию, износился на четверть. На фасадах также имеются трещины и следы от обвалившейся штукатурки. Отмечается, что некоторые из деревянных перекрытий сгнили уже на 75%, что грозит памятнику обрушением. Наконец, подрядчик должен будет привести в порядок коммуникации.

История дома, включенного в реестр объектов культурного наследия КГИОП, берет свое начало в конце XVIII века. В середине XIX века здание подверглось серьезной перестройке, руководимой Константином Тоном, авторству которого принадлежит, в частности, проект московского Храма Христа Спасителя.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама