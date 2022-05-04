В Петербурге за 26 млн рублей отремонтируют доходный дом Константина Тона

Смольный разместил заказ на работы по капитальному ремонту доходного дома знаменитого архитектора Константина Тона, который расположен по адресу Садовая улица, 75. На госзакупку ссылается ТАСС. Стартовая цена опубликованного контракта составила 26,6 млн рублей. На реставрационные работы подрядчику отделили 147 дней.

Как указано в техническом задании, фундамент дома, исполняющего жилую функцию, износился на четверть. На фасадах также имеются трещины и следы от обвалившейся штукатурки. Отмечается, что некоторые из деревянных перекрытий сгнили уже на 75%, что грозит памятнику обрушением. Наконец, подрядчик должен будет привести в порядок коммуникации.

История дома, включенного в реестр объектов культурного наследия КГИОП, берет свое начало в конце XVIII века. В середине XIX века здание подверглось серьезной перестройке, руководимой Константином Тоном, авторству которого принадлежит, в частности, проект московского Храма Христа Спасителя.