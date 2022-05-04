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Новости 19:24

Военкомат в Саранске призвал на службу молодого человека, умершего 8 лет назад

фото ЗакС политика Военкомат в Саранске призвал на службу молодого человека, умершего 8 лет назад

Саранский военкомат решил призвать на военную службу молодого человека, который умер 8 лет назад, пишет у себя в Telegram-канале издание "7х7".

Повестка пришла матери погибшего. Указывается, что он ранее в течение двух лет проходил службу в пограничных войсках, после чего вернулся в Саранск, где впоследствии и скончался.

По словам очевидицы, матери "призывника" потребовалась госпитализация после получения повестки на имя мёртвого сына. Журналисты "7х7" попытались дозвониться до военкомата для уточнения информации, однако там не взяли трубку.


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