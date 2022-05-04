Руководство Великих Лук запретило гражданам приносить на праздник 9 мая кетчуп, майонез и яйца

Администрация расположенного в Псковской области города Великие Луки воспретила местным жителям приносить с собой на торжества по случаю Дня Победы 9 мая ряд съедобных продуктов. Список запрещённых вещей опубликован на сайте администрации города.

Среди прочего, гражданам нельзя приносить с собой продукты питания: отдельно в данной категории указаны "яйца, кетчуп, майонез".

Кроме того, под запретом любая "экстремистская и нацистская символики", средства маскировки и прочие атрибуты.

Отметим, что в ряде регионов РФ на торжества по случаю 9 мая в этом году разрешили приносить с собой вещи с "патриотической" Z-символикой, а на шествия "Бессмертного полка" - фото бойцов, погибших на "спецоперации".