Смольный потратит 26 млн рублей на водное шоу с салютом и лодочными развлечениями

Администрация Северной столицы собирается потратить 26,7 млн рублей на проведение некоего летнего праздника на воде. На соответствующий тендер на портале госзаказа обратил внимание 78.ru.

Согласно технической документации к закупке, будущий подрядчик обязан будет в течение одного дня провести пиротехническое шоу на воде и организовать соревнования, а также выступления различных судов - в том числе надувных и моторных лодок, гидроциклов, катеров, моторного парусника. Кроме того, в мероприятии должны быть задействованы такие водные "новшества", как электрофойлы (доски на моторе с подвесным крылом) и джетсёрфы (доски для сёрфинга с мотором).

"Мероприятие проводится в течение одного дня в 2022 году. Точные даты проведения Мероприятия согласуются с Государственным заказчиком в течении 10 дней с момента заключения контракта", - такие данные приведены в госзакупке. Более точные дни праздненства не конкретизируются.

Уточняется лишь, что дата водного торжества будет определена в течение 10 дней после заключения контракта, но не позднее начала июня.