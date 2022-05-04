ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:59

Смольный потратит 26 млн рублей на водное шоу с салютом и лодочными развлечениями

фото ЗакС политика Смольный потратит 26 млн рублей на водное шоу с салютом и лодочными развлечениями

Администрация Северной столицы собирается потратить 26,7 млн рублей на проведение некоего летнего праздника на воде. На соответствующий тендер на портале госзаказа обратил внимание 78.ru.

Согласно технической документации к закупке, будущий подрядчик обязан будет в течение одного дня провести пиротехническое шоу на воде и организовать соревнования, а также выступления различных судов -  в том числе надувных и моторных лодок, гидроциклов, катеров, моторного парусника. Кроме того, в мероприятии должны быть задействованы такие водные "новшества", как электрофойлы (доски на моторе с подвесным крылом) и джетсёрфы (доски для сёрфинга с мотором).

"Мероприятие проводится в течение одного дня в 2022 году. Точные даты проведения Мероприятия согласуются с Государственным заказчиком в течении 10 дней с момента заключения контракта", - такие данные приведены в госзакупке. Более точные дни праздненства не конкретизируются.

Уточняется лишь, что дата водного торжества будет определена в течение 10 дней после заключения контракта, но не позднее начала июня.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама