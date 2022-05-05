В Петербурге возбудили новое уголовное дело о фейках про армию: у пятерых активистов — обыски

Утро четверга, 5 мая, началось у пятерых петербургских активистов с обысков: в Петербурге возбуждено новое уголовное дело о фейках про российскую армию, сообщил правозащитник Динар Идрисов.

Силовики нагрянули к участникам "Мирного сопротивления" — Ольге Смирновой, Асану Мумджи, Татьяне Сичкаревой, Владу Шипицыну и Илье Ткаченко (последний временно живёт в квартире вместе с Шипицыным).

"Ольга Смирнова успела мне позвонить и сообщить, что обыск проводят в рамках уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК — это статья о распространении "фейков" о российских войсках группой лиц по политическим мотивам. По словам Смирновой, претензии у силовиков возникли к какой-то публикации в группе "Мирного сопротивления" во "ВКонтакте" за 4 марта. При этом группа уже заблокирована Роскомнадзором", — уточнил детали произошедшего Идрисов в разговоре с Telegram-каналом "Ротонда".

Правозащитник рассказал также, что силовики по традиции изымают у активистов технику. Какие процессуальные статусы каждый из них на данный момент имеет — не известно, но, по версии Идрисова, они все могут стать подозреваемыми.

Участники "Мирного сопротивления" представляют собой группу активистов из Петербурга, которые часто проводят пацифистские акции. К примеру, не так давно на берегу Финского залива они предали огню деревянную букву Z. Часть активистов уже имеют на руках протоколы о дискредитации войск РФ.

Следует напомнить, что ч. 2 ст. 207.3 УК предполагает до 10 лет тюрьмы.