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Новости 10:56

В Петербурге 43% компаний способны работать в условиях санкций

фото ЗакС политика В Петербурге 43% компаний способны работать в условиях санкций

Сервис HeadHunter провёл исследование, по результатам которого аналитики пришли к выводу, что порядка 43% петербургских компаний имеют ресурсы для продолжения своей деятельности в условиях санкционного давления.

Другие 24% при этом сообщили, что пока не разработали план "Б", ещё 33% не смогли конкретизированно ответить на данный вопрос.

Лучше остальных к санкционным ограничениям готовы компании из сферы продаж, производства и сельского хозяйства. Самыми неподготовленными при этом оказались строители и риэлторы.

Уверены в своих позициях лишь 22% петербургских организаций, пессимистично настроены 35%.

Говоря о сокращении расходов, многие заявили, что отныне будут экономить на корпоративных мероприятиях, подборе и обучении персонала.


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