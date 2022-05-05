В Петербурге 43% компаний способны работать в условиях санкций

Сервис HeadHunter провёл исследование, по результатам которого аналитики пришли к выводу, что порядка 43% петербургских компаний имеют ресурсы для продолжения своей деятельности в условиях санкционного давления.
Другие 24% при этом сообщили, что пока не разработали план "Б", ещё 33% не смогли конкретизированно ответить на данный вопрос.
Лучше остальных к санкционным ограничениям готовы компании из сферы продаж, производства и сельского хозяйства. Самыми неподготовленными при этом оказались строители и риэлторы.
Уверены в своих позициях лишь 22% петербургских организаций, пессимистично настроены 35%.
Говоря о сокращении расходов, многие заявили, что отныне будут экономить на корпоративных мероприятиях, подборе и обучении персонала.