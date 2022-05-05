За сутки в России удвоилось количество госпитализаций с коронавирусом

Количество госпитализированных с COVID-19 в России за последние сутки составило 3 248 человек, сообщил 5 мая федеральный оперштаб. Это более чем в два раза превышает показатели предыдущего дня, когда в стационары были отправлены 1 398 пациентов.

Всего по стране выявлено 5 011 новых случаев заражения (накануне — 5 096), выздоровело 8 723 пациента (ранее — 6 664). За сутки зафиксировано 139 летальных исходов, что выше 129 смертей, о которых отчитались в среду.

Что касается Петербурга, то он опустился на второе место по выявленным случаям коронавирусной инфекции (зафиксировано 349 больных за сутки). В городе выздоровели 488 человек (накануне — 329), госпитализированы 144 больных (накануне — 96). Количество смертей от коронавируса составило 15, что также выше 12 летальных исходов, о которых оперштаб отчитался в среду.

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