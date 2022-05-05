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Новости 11:33

Россиянам вернули почти 5 млрд рублей в рамках программы детского кешбэка

фото ЗакС политика Россиянам вернули почти 5 млрд рублей в рамках программы детского кешбэка

С 31 марта в рамках программы детского кешбэка российские родители купили путёвок на сумму 11 млрд рублей: на данный момент, согласно условиям, им уже вернули порядка 5 млрд рублей, поделилась руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"С 1 мая стартовали поездки по программе детского туристического кешбэка. На данный момент родители купили уже более 300 тысяч детских путёвок на 11 миллиардов рублей, а общий объём денег, которые напрямую уже вернулись родителям на карты, составил 4,7 миллиарда рублей", — приводит высказывание Догузовой РИА "Новости".

Действие программы, добавила также глава Ростуризма, ранее было продлено до 31 августа, однако большая часть покупок приходится на период с весны до начала лета.


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