Россиянам вернули почти 5 млрд рублей в рамках программы детского кешбэка

С 31 марта в рамках программы детского кешбэка российские родители купили путёвок на сумму 11 млрд рублей: на данный момент, согласно условиям, им уже вернули порядка 5 млрд рублей, поделилась руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"С 1 мая стартовали поездки по программе детского туристического кешбэка. На данный момент родители купили уже более 300 тысяч детских путёвок на 11 миллиардов рублей, а общий объём денег, которые напрямую уже вернулись родителям на карты, составил 4,7 миллиарда рублей", — приводит высказывание Догузовой РИА "Новости".

Действие программы, добавила также глава Ростуризма, ранее было продлено до 31 августа, однако большая часть покупок приходится на период с весны до начала лета.