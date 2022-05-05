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Новости 11:52

Суд в Петербурге запретил клипы Инстасамки и Димы Князя

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил клипы Инстасамки и Димы Князя

Кировский районный суд рассмотрел административное дело по иску заместителя военного прокурора 301-й военной прокуратуры гарнизона о признании клипа Инстасамки информацией, распространение которой запрещено в России, известила 5 мая объединенная пресс-служба судов.

Как сообщила пресс-служба, в ходе проверки на странице в YouTube была обнаружена видеозапись, "содержащая нецензурные выражения, информацию и изображения, пропагандирующие противоправное поведение и субкультуру "АУЕ"*, ориентированную на внедрение в повседневную жизнь "воровского и криминального" стиля общения и поведения".

Суд пришел к выводу, что запись пропагандирует философию "воров в законе" и тюремные "понятия", а также "распространяет идеологию неформального молодежного криминализованного движения "АУЕ"*", тем самым подрывая авторитет органов судебной и исполнительной власти. В результате суд требования зампрокурора удовлетворил.

Кроме того, под запрет попал и размещенный в YouTube клип исполнителя Димы Князя.

*АУЕ запрещено в России и внесено Минюстом в перечень экстремистских организаций


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