"Газпром" задействует сухопутные мощности "Северного потока – 2" для обеспечения газом Северо-Запада России, информирует РИА "Новости".

Отныне, даже если Германия всё же выдаст газопроводу сертификацию, и он будет запущен, работать будет лишь одна его нитка, вторая начнёт функционировать не раньше 2028 года.

Ранее в Германии призвали распустить фонд поддержки "Северного потока – 2" ввиду невозможности сотрудничества с РФ.

Страны Запада, напомним, которые хотят продолжить приобретать данный вид топлива у России, должны платить за него в рублях.