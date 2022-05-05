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Новости 11:55

Мощности "Северного потока – 2" будут задействованы для газоснабжения Северо-Запада РФ

фото ЗакС политика Мощности "Северного потока – 2" будут задействованы для газоснабжения Северо-Запада РФ

"Газпром" задействует сухопутные мощности "Северного потока – 2" для обеспечения газом Северо-Запада России, информирует РИА "Новости".

Отныне, даже если Германия всё же выдаст газопроводу сертификацию, и он будет запущен, работать будет лишь одна его нитка, вторая начнёт функционировать не раньше 2028 года.

Ранее в Германии призвали распустить фонд поддержки "Северного потока – 2" ввиду невозможности сотрудничества с РФ.

Страны Запада, напомним, которые хотят продолжить приобретать данный вид топлива у России, должны платить за него в рублях.


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